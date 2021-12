Il Napoli tra i primi nella classifica dei rigori a favore. Insigne il rigorista più prolifico

Il 2021 è agli sgoccioli, ma chi ha calciato più rigori in Serie A? Scopriamo la classifica completa.

Sono tre le squadre che, con 15 penalty a favore, guidano questa speciale graduatoria: Inter, Milan e Napoli, seguite dal Sassuolo (12) e dalla Lazio (11). Percentuale realizzativa del 100% per la Fiorentina con un bel 10 su 10: stessi rigori per la Juventus, che però ne ha sbagliati due.

A chiudere la classifica sono, ovviamente, due neopromosse che la prima parte di stagione l’hanno trascorsa in Serie B, ossia Venezia e Salernitana, mentre l’Empoli in questi ultimi mesi è andato cinque volte sul dischetto. La squadra che ha giocato tutto l’anno in Serie A e ‘vanta’ meno rigori a favore è il Torino.

Un appunto sui rigoristi più prolifici: 11 trasformazioni su 14 per Lorenzo Insigne (i tre errori sono arrivati in questo campionato), 10 su 12 per Franck Kessié. Praticamente infallibile Dusan Vlahovic (9 su 9), Inter trascinata da Romelu Lukaku (3 su 3) che, da quando è andato via, ha lasciato un vuoto colmato solo ultimamente da Hakan Calhanoglu.

LA CLASSIFICA

Milan 15 (12 segnati); Inter 15 (11 segnati); Napoli 15 (11 segnati); Sassuolo 12 (10 segnati); Lazio 11 (7 segnati); Fiorentina 10 (10 segnati); Juventus 10 (8 segnati); Atalanta 9 (7 segnati); Genoa 8 (8 segnati); Bologna 7 (6 segnati); Crotone 6 (6 segnati); Cagliari 6 (5 segnati); Roma 6 (4 segnati); Empoli 5 (5 segnati); Verona 5 (5 segnati); Sampdoria 5 (5 segnati); Benevento 5 (4 segnati); Parma 4 (4 segnati); Udinese 4 (4 segnati); Spezia 4 (3 segnati); Torino 3 (2 segnati); Venezia 2 (2 segnati); Salernitana 1 (1 segnato).

Fonte Goal Italia