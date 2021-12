Giordano: “Il Napoli ha 3 punti in meno rispetto a quelli che merita”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Giordano, giornalista.

“Il Napoli ha i punti che dovrebbe avere? Forse ne ha 3 in meno, qualcosa in meno ce l’ha perché a Milano contro l’Inter dove ha perso meritatamente poteva pareggiare. Ma Spalletti sta facendo un grande lavoro. Il Napoli ha grandi contenuti tecnici ma se gli togli gli interpreti maggiori ovviamente qualcosa paghi.

Perché il Napoli se non riesce a vincere non riesce nemmeno a pareggiare? Il calcio dopo COVID-19 ha un’altra natura che si sviluppa nel corso dei 5 cambi, con possibilità di mettere corsa, freschezza, gamba. Strategicamente questa squadra non si è mai saputa accontentare, io continuo a pensare che i pareggi siano 3/4 di sconfitta. Priorità di mercato? Difensore centrale che eventualmente libera Juan Jesus per la sinistra. Te ne sono rimasti 2, condizione inaccettabile”.

Fonte: RadioMarte