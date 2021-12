Gazzetta – Un obiettivo azzurro dell’estate scorsa ritorna attuale, ma non arriverà a gennaio

Al Napoli occorre un terzino, e con la partenza di Manolas, la cosa sembra ancora più urgente. Stando a quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport, pare che ci siano ancora contatti con il Lilla per Reinildo Mandava, dopo che l’estate scorsa sembrava essere stato vicinissimo all’azzurro. Ma sicuramente, se l’affare dovesse andare a buon fine tra richiesta e offerta, non sarà a gennaio. La partenza di Manolas ha reso più evidente l’urgenza di avere un altro centrale in organico. Ma già dall’estate era nota la lacuna di un sostituto per Mario Rui. Era stata avviata una trattativa con il Lilla per Reinildo Mandava, 27 enne mozambicano, in scadenza di contratto nel giugno 2022. Il suo nome sarebbe già stato inserito nei programmi per la prossima stagione del Napoli. Molto difficile tuttavia anticiparne l’arrivo già nella finestra del mercato di gennaio.

Fonte IlNapolista