Fabio Cannavaro: “Spalletti è stato sfigato, chi va in campo suda la maglia”

Così la pensa Fabio Cannavaro nella sua lunga intervista rilasciata al CorrSport (Clicca qui per l’edizione completa)

“Con l’Empoli e lo Spezia Luciano è stato sfigato: gli hanno portato via i tre punti senza tirare in porta. Tutti a dire che doveva mettere Mertens, che non doveva togliere Zielinski. Chi è sceso in campo ha tirato la carretta. Purtroppo gli infortuni sono stati pesantissimi”.

