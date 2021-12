Del Genio, giornalista: “Non bisogna criticare nè il Napoli nè Insigne”

SuRadio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, ecco le sue parole: “Non criticherei Insigne al Toronto o in altre squadre, sono professionisti, anche se da tifoso mi darebbe più fastidio naturalmente vederlo in altre squadre italiane. A 35 anni non ci sarebbe stato niente da dire, ma a 31 neanche compiuti significa abbandonare il vero calcio che è quello europeo. L’ideale sarebbe stato fare altro 2-3 anni ad alti livelli, ma fino alla fine credo faranno dei tentativi per restare nel calcio vero e non chiudere la carriera in quei posti. Non è da criticare alla fine il Napoli e neanche Insigne. Uno non può accettare meno soldi e l’altro non può andare oltre certi parametri, perciò non c’è punto di incontro avendo ragione entrambi“.