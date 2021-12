Collovati: “Il Napoli ha bisogno di due acquisti per puntare al vertice”

L’ex difensore, Fulvio Collovati ha commentato il mercato che sta per cominciare con un occhio di riguardo per le posizioni di vertice: “L’Inter penso che sia già attrezzata per vincere lo scudetto anche senza nuovi acquisti. Al Milan invece servono una punta e magari un centrocampista centrale. Al Napoli serve un difensore e un terzino sinistro. La Juve sta risalendo ma resta una squadra in costruzione. Vale la pena puntare su Scamacca ma è giovane e avrà bisogno di maturare. Solo un colpo alla Vlahovic o alla Pogba potrebbe spostare gli equilibri della classifica”.