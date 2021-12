Collina favorevole al Var: “Perché rinunciare a un paracadute così importante? Non ha senso”

Pierluigi Collina, ex arbitro, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato, tra le altre cose, anche del Var, argomento mai così attuale. “Perché rinunciare a un paracadute così importante? Non ha senso, piuttosto dobbiamo fare di tutto per non ricorrere alla tecnologia: grazie alla preparazione, la qualità di chi scende in campo deve sempre migliorare. L’arbitro è in continua evoluzione, non è solo il custode delle regole. Studia e si aggiorna per essere al passo dei tempi, deve sapere di calcio, conoscere le squadre e i calciatori che dirige. Tutto questo serve per sbagliare meno, ma siccome nessuno è infallibile, se poi accade ecco che la Var arriva in soccorso. Dopo, non prima”.