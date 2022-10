Collina annuncia l’introduzione di una nuova tecnologia per accorciare i tempi di valutazione di un fuorigioco

Pierluigi Collina, ex arbitro, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, e tra i tanti argomenti ha toccato quello dei lunghi tempi a volte per convalidare o meno un fuorigioco. “Stiamo sperimentando una nuova tecnologia per arrivare a risposte in tempi rapidi. Nella Fifa Arab Cup i test sono andati molto bene: siamo ottimisti sul fatto che al Mondiale 2022 possa essere usata. Ci sono 10-12 telecamere che rilevano 29 punti del corpo del giocatore, 50 volte per secondo, un software analizza i dati in tempo reale calcolando alla perfezione il momento in cui avviene il passaggio e le posizioni dei calciatori. Non solo, lo fa inserendo già le griglie in modo da evidenziare l’offside. E poi le invia in automatico alla postazione Var che a quel punto ha già la risposta da dare all’arbitro nei casi di fuorigioco oggettivo. Che poi sono i più numerosi. I tempi? Sicuramente molto più rapidi di oggi”.