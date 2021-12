“Caso” Koulibaly: il Napoli non darà l’ok alla sua partenza

Tutti in attesa di sapere se Osimhen parteciperà alla Coppa d’Africa, se il responso medico darà parere positivo o meno, ma non è questo l’unico “caso” a tenere banco in casa azzurra. Koulibaly è stato (come prevedibile) convocato dalla nazionale senegalese. Il centrale è alle prese, dal 1 dicembre, con il recupero dallo stiramento al flessore procuratosi nella partita contro il Sassuolo che da allora lo tiene lontano dai campi di calcio. A quanto si legge su Tuttosport il Napoli non darà “il via” alla sua partenza, poi sarà responsabilità del Senegal:

“Il medico sociale Raffaele Canonico non darà parere positivo alla sua partenza per la Coppa d’Africa, poi sarà responsabilità del Senegal decidere se utilizzarlo ugualmente il 10 gennaio contro lo Zimbabwe”.