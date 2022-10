Capuano: “Negli ultimi anni Insigne ha giocato gratis per il Napoli, al massimo gli davano rimborsi spese”

Il giornalista Giovanni Capuano, attraverso il suo profilo Twitter, ha scritto un messaggio molto ironico sul rinnovo di Lorenzo Insigne e il possibile addio al Napoli a fine stagione: “Ho appena scoperto che negli ultimi anni Insigne ha giocato gratis per il Napoli. Al massimo gli davano dei rimborsi spese con i buoni pasto. Quindi capisco che non si possa dire di no all’offerta di andare in Canada”.