Caiazza: “Insigne sta veramente pensando all’offerta del Toronto”

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“L’offerta faraonica del Toronto per Insigne è un depistaggio di Pisacane? Queste manovre esistono nelle trattative, però sembra che l’offerta del Toronto ci sia e anche copiosa per quanto riguarda i soldi e i benefit. Quindi non so se l’agente stia depistando perché ci sia anche qualche altra squadra europea. Credo che il Toronto è in cima alle scelte di Lorenzo che adesso ci sta un attimo pensando. Certo, lasci il calcio vero quello europeo per andare a fare esibizione nella Major League americana però hai 31 anni. Abbiamo visto lo stesso Ibra e anche Giovinco che andarono a giocare lì, e Lavezzi che andò a guadagnare in Cina 25mln all’anno. Ad oggi il Toronto è avanti, poi se ci dovrebbe essere un colpo a sorpreso, come il rinnovo con il Napoli, noi tutti ne saremo molto più felici”.

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: RadioKissKissNapoli