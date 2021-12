BASKET – Tamponi negativi nella Gevi Napoli

In casa Napoli basket sono stati giorni difficili, a causa del Covid-19, che ha colpito alcuni componenti dello staff di coach Sacripanti, il presidente Grassi e due atleti del roster azzurro. Oggi arrivano buone notizie, negativi i tamponi di Rich e lo staff, quindi torneranno ad allenarsi. Nei prossimi giorni nuovi tamponi per avere conferme, ma per la sfida contro la Fortitudo è a rischio per i casi di positività nella squadra di Bologna.

Fonte: ilmattino.it