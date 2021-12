Ancora un dramma: è morto Hugo Maradona, fratello di Diego

Un dolore dopo l’altro. Un’altra tragedia colpisce la famiglia Maradona. È morto stamattina, a 52 anni, Hugo Maradona, il fratello di Diego, colpito da un arresto cardiaco. L’uomo viveva nella zona Flegrea, a Monte di Procida, in provincia di Napoli, dove aveva deciso di vivere da quando, dopo la parentesi calcistica, si era stabilito in Italia. Il decesso, riferisce Fanpage, intorno alle ore 11.50. I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.