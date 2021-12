Anche il 2022 inizierà in piena emergenza per Spalletti. Alle porte c’è la Juventus

Per mister Luciano Spalletti il 2021 non si è chiuso come lui sperava, ma il nuovo anno invece potrebbe ricominciare in piena emergenza. Certe le assenze di Mario Rui per squalifica, così come per Koulibaly, Anguissa, Ounas e Osimhen, anche se quest’ultimo ci sarà da fare un controllo per la questione dell’occhio, in Coppa d’Africa. Si aggiungono anche i casi Covid Fabian Ruiz e Insigne, aspettando che si negativizzi il tampone. Insomma non sarà semplice scegliere l’undici ideale da mandare in campo contro la Juventus. Scelte obbligate in difesa, con Malcuit a destra e Di Lorenzo a sinistra, mentre al centro ci saranno Rrahamani e Juan Jesus. Così a centrocampo Demme e Lobotka. I ballottaggi saranno a destra con Lozano o Politano, mentre in attacco Mertens o Petagna, scelte non facili, mentre ritroverà il posto Elmas con Zielinski alle spalle delle punte. Più abbondanza in avanti, ma di questi tempi meglio che niente.

Fonte: F. Tarantino CdS