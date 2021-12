Stefano Salandin, giornalista: “Mercato? Il Napoli cerca un difensore centrale”

A Punto Nuovo Sport Show, Stefano Salandin, giornalista:

“L’unico mio dubbio riguarda i giocatori che rientrano dalle vacanze all’estero. Che avrebbero potuto evitare. Mercato? Il Napoli cerca un difensore centrale, Viti dell’Empoli e Gatti del Frosinone piacciono, si seguono profili di questo tipo. Saranno diversi aggiustamenti, così come la Juventus che ha bisogno di un centravanti da qui a giugno per non intaccare il bilancio. Poi per la prossima stagione acquistarlo. Il problema dei bianconeri è il monte ingaggi da ridurre. Stanno discutendo per un prestito biennale di Icardi che in prospettiva può essere da Juve se si rimette in carreggiata. A centrocampo si segue Zakaria. Il Milan vuole Muriel ma l’Atalanta non lo vende per meno di 25 milioni di euro. L’obiettivo resta il difensore. L’Inter vuole Nandez in stile Barella e il Cagliari potrebbe farlo partire. Il Bologna ha avviato un discorso di ritorno per Verdi. Il Torino ha in piedi il discorso Bremer, per il quale anche il Napoli ha fatto un sondaggio”.