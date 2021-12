Sfida di mercato Napoli-Inter, per un calciatore di Rafa Benitez

Il mercato invernale sta per cominciare, i club cominciano a guardarsi attorno, per cercare di accontentare i rispettivi allenatori, Napoli e Inter, in questo momento si contengono il difensore dell’Everton Lucas Digne. Il giocatore non è più nei piani di Rafa Benitez, l’ex calciatore della Roma, arriverebbe in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nelle prossime settimane si capirà se Digne potrà tornare a giocare in serie A, oppure restare in Premier League.

Fonte: transfermarket.it