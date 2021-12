Il Benevento Calcio comunica che è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra.

Il soggetto in questione è stato immediatamente posto in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore.

Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi al tampone, che verrà poi ripetuto prima della ripresa degli allenamenti collettivi.

Fonte: beneventacalcio.club