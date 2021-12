Sarr stile Anguissa: è l’esubero del Chelsea in pole per la difesa azzurra

I nomi si susseguono. Da Gatti del Frosinone a Casale del Verona, da Uduokhai a Lucumì, da Szalai a Kumbulla (vecchio compagno di reparto di Rrahmani al Verona). Un elemento per la difesa azzurra pare proprio sia destinato ad arrivare. Intanto, da Cipro arriva l’offerta di una vecchia conoscenza di Spalletti, il centrale slovacco Tomas Hubocan, 36 anni, per lungo tempo alla corte di Luciano allo Zenit. L’Omonia Nicosia lo lascia partire praticamente gratis. Nostalgia canaglia. E con lo Zurigo si parla di Omeragic, classe 2002: il Milan però sembra in pole. Ma in pole per gli azzurri c’è Malang Sarr, è un esubero del Chelsea, operazione per così dire alla Angussia: per metà stagione, il suo ingaggio sfiora 1,5 milioni di euro. In questa stagione ha giocato 5 partite con i Blues.

Il Mattino