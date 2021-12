Ripresa della preparazione: il Napoli fissa la data del rientro

Qualche giorno di vacanza “natalizia” per gli azzurri. Alcuni ne hanno approfittato per spostarsi, altri sono rimasti in città, alcuni sono alle prese con le convocazioni per la Coppa d’Africa, altri stanno lavorando per recuperare la condizione, altri ancora devono superare il Covid. I cancelli di Castelvolturno, in vista della ripresa del campionato, riapriranno ufficialmente tra qualche giorno. Sul sito ufficiale della società azzurra si legge:

“Dopo la fine del girone di andata di Serie A e la sosta natalizia, il Napoli riprenderà gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center il 30 dicembre. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma il 6 gennaio a Torino alle ore 20.45.”