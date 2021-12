Pisacane ha offerto Insigne alla Roma per “pressare” ADL

“Lorenzo Insigne, 30 anni, è stato nuovamente offerto alla Roma”. Si legge stamattina sul Messaggero. L’intento dell’agente del capitano del Napoli è quello di mettere pressione al patron partenopeo. Il quotidiano infatti aggiunge: “Mossa del procuratore che non è ancora riuscito a trovare l’accordo per il rinnovo del contratto con De Laurentiis. Ecco perché contatta diverse società italiane, a cominciare dall’Inter, e non scarta il Toronto. Proprio il Napoli vorrebbe Marash Kumbulla, in prestito con obbligo di riscatto, per sostituire in rosa Manolas. Pinto, però, dovrebbe poi trovare un nuovo centrale per Mourinho.”