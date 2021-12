Mercato – L’ex azzurro Arek Milik vicino al ritorno in serie A

Tra sette giorni aprirà “ufficialmente” la finestra di mercato invernale, ma qualche operazione appare già in dirittura d’arrivo. Per esempio il bel colpo dell’ Atalanta che ha preso Boga dal Sassuolo. Tutte i club stanno monitorando situazioni e profili e sembra che a breve potrebbe anche esserci un ritorno in serie A. Un’ operazione di cui si è parlato molto in passato e che riguarda la Juventus .Con la formula del prestito (secco) di sei mesi potrebbe tornare in Italia l’ex azzurro Arek Milik. Operazione in fase molto avanzata, si tratta solo per limare una serie di bonus. Inoltre i bianconeri potrebbero cedere Kulusevski, su cui ci sono Arsenal ed Everton, e provare a portare a gennaio già Scamacca del Sassuolo. Non semplice, considerando già l’addio di Boga. Ramsey è a un passo dalla risoluzione del contratto.

da Il Mattino