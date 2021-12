Mercato – In casa azzurra summit telefonico tra ADL e Spalletti

Il mercato è alle porte, anche se sembra che in casa azzurra non possano esserci particolari novità, tranne qualche operazione low cost. Le richieste fatte per tutti i nomi indicati in questi giochi fermano il Napoli. Oggi ne parleranno patron ed allenatore, infatti, come si legge su Il Mattino è previsto un summit telefonico: “Quest’oggi tra Spalletti e De Laurentiis vertice telefonico. Il patron, poi, per qualche giorno si sposterà in montagna da dove seguirà le fasi del mercato di gennaio che sta per ripartite. D’altronde, serve il ricambio numerico di Manolas e c’è solo uno slot lasciato libero, per intenderci. Dunque, impossibile inseguire un terzino sinistro a meno che non sia almeno un under oppure non venga ceduto Ghoulam. Impresa impossibile: perché il terzino algerino non ha offerte, né potrebbe averle un calciatore che fino ad adesso non è andato oltre a rare apparizioni con non più di 5 o 7 minuti. Quindi, meglio focalizzarsi sul centrale (Sarr, Kumbulla, Gatti, Casale)”.