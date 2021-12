Mancini premiato al Globe Soccer Awards come miglior allenatore del 2021

Roberto Mancini, allenatore della nazionale vincitrice questa estate degli Europei di calcio, a Dubai, ai Globe Soccer Awards, ha vinto il premio come miglior allenatore per l’anno 2021. “È davvero un grande piacere, sono molto contento di aver ricevuto questo premio in una città fantastica. Non essere partiti da favoriti è stata una buona cosa, ma noi abbiamo sempre creduto di poter vincere questi campionati Europei”, queste le parole del ct azzurro, dopo che l’Italia era stata premiata come miglior nazionale dell’anno, con Bonucci miglior difensore e Donnarumma miglior portiere.