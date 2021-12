LUTTO CALCIO FEMMINILE – Morto il medico dell’A.s. Roma Salvatore Gervasi

Giornata di lutto per il calcio femminile, soprattutto per l’A.s. Roma, compagine della serie A. Il club giallorosso piange la scomparsa del medico sociale Salvatore Gervasi, deceduto a 35 anni. Ecco il comunicato ufficiale e ilnapolionline.com si stringe attorno all’A.s. Roma e ai suoi familiari.

