La Juve il 6, la CdA l’11, il Napoli ha provato a “trattenere” Osimhen

Osimhen vuole disputare la Coppa d’ Africa, la Nigeria preme, il Napoli frena. In realtà il nigeriano deve sottoporsi venerdì ad una visita che potrà dire qualcosa di più sulle sue attuali condizioni. Il club azzurro, in vista della prossima del 6 gennaio contro la Juve, tra le altre cose aveva provato a trattenerlo. Sul CdS si legge:

“In attesa dell’esito della prossima visita, tra l’altro, il Napoli aveva anche provato a valutare con la federazione nigeriana una strada che in qualche modo avrebbe reso meno problematica una vigilia quotidianamente più complessa e delicata alla luce delle assenze e delle ultime notizie (Fabian positivo al Covid): lasciarlo a disposizione di Spalletti per la partita con la Juve, in programma il 6 gennaio, e poi restituirlo alla Nazionale in tempo per l’esordio nella Coppa previsto l’11 gennaio con l’Egitto. Un’idea che però non sembra facilmente realizzabile per troppi motivi, anche logistici e burocratici.”