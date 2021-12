Jacomuzzi: “Napoli? Bisogna sostituire Osimhen, Koulibaly, Angiussa”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo.

“Cosa può fare il Napoli a gennaio? Sicuramente non puoi andare a sostituire giocatori come Osimhen, Anguissa e Koulibaly. Digne? Può essere una grossa opportunità per come si sono messe le cose all’Everton, dove il direttore sportivo e i suoi uomini sono andati via. Lucas Digne non ha condiviso alcune decisioni e per questo è stato messo fuori rosa. Ora il club non potrà avere grosse pretese. Lui può essere una soluzione importante se il Napoli individua in lui le caratteristiche che servono. Ricordiamo che non è un giocatore qualsiasi, ha giocato ad alti livelli negli ultimi due anni in Inghilterra. Può giocare a 4, a 3 o a 5 e sa fare l’esterno in tutte le situazioni con grande facilità e dimestichezza.”