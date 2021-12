Inter e Napoli, occhi su Digne: si studia la formula adatta

Gli agenti di Lucas Digne, ai titoli di coda con l’Everton, sono a lavoro. Il giocatore piace anche in Italia, soprattutto ad Inter e Napoli. Le due squadre si monitorano a vicenda. Il problema, per entrambe, potrebbe essere la formula. Si preferirebbe il prestito…La Gazzetta dello Sport scrive:

“Non ci sono solo Marotta e Ausilio sul francese: si è mosso pure il Napoli, alla ricerca di un terzino sinistro. Non siamo al duello aperto, per ora le due squadre si studiano a distanza. Anche perché vanno ancora capiti i contorni dell’operazione. L’Everton vorrebbe monetizzare l’addio di Digne, con una cessione a titolo definitivo. Il sì dei due club italiani è invece legato a un’apertura per un arrivo in prestito, cosa che non sarebbe stata esclusa a priori dagli agenti”.