In vista della Juventus, Fabian risulta positivo per la seconda volta nel 2021

Certo che per il Napoli non sono stati due mesi facili, per la questione infortuni e i casi Covid-19. Ultimo in ordine cronologico, è stato ieri pomeriggio Fabian Ruiz. Il centrocampista è risultato positivo, la seconda volta nel 2021, capitò prima di un Napoli-Fiorentina, a Gennaio, in Spagna, nonostante che si regolarmente vaccinato. Questo significa che difficilmente potrà giocare la gara del sei Gennaio contro la Juventus. L’ex Betis Siviglia si aggiunge al “positivo” Lorenzo Insigne, allo squalificato Mario Rui, oltre che agli assenti dalla Coppa d’Africa Koulibaly, Anguissa, Ounas e Osimhen. Certamente per Spalletti non sarà facile, alla ripresa degli allenamenti, trovare la migliore formazione, come del resto, lo è stato nell’ultimo periodo. Sul capitano la speranza è che si negativizzi prima della fine dell’anno per poi convocarlo per la sfida di Torino.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport