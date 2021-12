In termini di paragone, il Napoli ha corso dal Maradona al Colosseo

Terminato il girone d’andata si analizzano i numeri che riguardano le varie squadre, tra cui il Napoli, in particolare lo fa il portale fbref.com. Quanto è vero che tutte le strade portano a Roma. Si immagini di poter tracciare una linea ideale. Si parte dallo stadio Maradona, primo snodo: Castel Volturno, sede del Konami Training Center. Da lì, piccola imbarcazione e si sbarca a Gaeta, epicentro anche storico per chi vuole che il Vesuvio sia il simbolo di un nuovo principato partenopeo. In un’autostrada ipotetica, poi, tra Gaeta a Roma, si arriva nella capitale. Proprio al centro, zona Tuscolana. In linea d’aria sono 180 chilometri: metro più, metro meno. Il Napoli di Luciano Spalletti questa distanza l’ha completata: è arrivato a Roma dal Maradona toccando un pallone. Insigne e soci hanno coperto la distanza passaggio dopo passaggio, dall’impianto di Fuorigrotta fin quasi al Colosseo. Guardando alle sole partite di campionato sono già 179460 i metri fatti percorrere dal pallone ai calciatori del Napoli in questo girone d’andata tra scambi, verticalizzazioni e lanci lunghi. Semplice conversione e si arriva ai 180 km circa menzionati in precedenza.

IlMattino