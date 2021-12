Il Napoli raggiunge un importante primato, grazie a tre azzurri

E’ tempo di tirare somme e confrontare numeri, dato che il girone d’andata e l’anno 2021 sono arrivati al capolinea. “Stando a quanto riportato dal portale fbref.com, il Napoli ha un primato. Gli azzurri hanno completato 9801 passaggi sugli 11349 tentati: sia quelli riusciti sia quelli tentati sono da primato in classifica. Nessuno ha completato più tocchi in campionato, neppure la la Lazio di Sarri (seconda in questa particolare graduatoria), ovvero la squadra quel tecnico che ha imperniato le fortune partenopee proprio su questo tipo di calcio. È come se Spalletti avesse raccolto questa eredità, per sfruttare al meglio le caratteristiche della rosa a disposizione: mantenendo un’identità ben definita nonostante i numerosi forfait che hanno condizionato le ultime gare. Un dato che porta, quindi, tre calciatori azzurri nella top ten degli uomini che hanno trovato più passaggi tra tutti i calciatori delle venti compagini del campionato. C’è Giovanni Di Lorenzo al primo posto con 1449 tocchi verso un compagno, Mario Rui al quarto posto con 1355 passaggi e Fabian Ruiz (condizionato anche dalle assenze) solo’ ottavo a quota 1129″.