GLOBE SOCCER – Il Barcellona femminile miglior squadra, compreso il portiere Putellas

Il 2021 del calcio femminile, oggi ha avuto il suo epilogo, con l’assegnazione dei Globe Soccer per premiare la migliore squadra e il portiere più forte. La compagine che si è messa in luce è il Barcellona che ha conquistato l’ultima edizione della Women Champions, mentre come estremo difensore il premio va ad Alex Putellas che si conferma dopo l’ultimo riconoscimento, nel corso del sorteggio Champions League svoltosi in estate.

Fonte: Sky Sport 24