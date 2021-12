Dott. Montesarchio (Monaldi): “Al Maradona bisogna andarci solo con il vaccino”

Il dott. Vincenzo Montesarchio, direttore Pneumologia e Oncologia all’Ospedale Monaldi, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “Inter troppo forte? Per il momento. Quarta dose Covid, ci stiamo andando in contro. Tra tutte le persone vaccinate resta un bacino dei no vax, i bambini non vaccinati, la guardia abbassata. Non possiamo aspettarci un nuovo lockdown, dobbiamo assumere un comportamento corretto nei confronti di chi ci circonda. O ci isoliamo noi o l’infezione continuerà a crescere. Di conseguenza anche i ricoveri ed è un problema serio. In Germania hanno ottenuto risultati in pochi giorni. Rispettiamo i no-vax ma se ne stessero in casa. Al Maradona bisogna andarci solo con il vaccino”.