DIFESA – Kumbulla e Mandava, aggiornamenti per il dopo Manolas

In casa Napoli prosegue il casting per la difesa, soprattutto per trovare il sostituto del partente Manolas, andato via a metà Dicembre per tornare all’Olympiacos. I nomi non mancano e uno su tutti sembra essere il pallino, ovvero Marash Kumbulla. Il calciatore albanese, quando era all’Hellas Verona, sembrava ad un passo dalla maglia azzurra, ma poi scelse la Roma, dove però non ha trovato la continuità tanto agognata. La formula sarebbe prestito con diritto di riscatto, come per qualsiasi altro calciatore da portare a Spalletti. Per la fascia si cerca con il Lille l’accordo per anticipare l’affare Mandava. Il laterale mancino del Mozambico andrà a scadenza di contratto a Giugno e sarebbe già stato bloccato dai partenopei per la prossima stagione. Prenderlo ora sembra complicato ma non impossibile.

Fonte: A. Giordano CdS