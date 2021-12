Da Dubai alle campagne: il Natale degli azzurri nel mondo

La partita con lo Spezia è, fortunatamente, solo un ricordo. Dopo il ko contro i liguri al Maradona, tutto il Napoli ha lasciato la città, ad eccezione di Lorenzo Insigne, capitano, napoletano ma anche positivo al covid. L’azzurro è infatti ancora in quarantena e potrà tornare ad allenarsi, si spera, solo a inizio 2022, quando la squadra di Spalletti tornerà in campo per prepararsi al match contro la Juventus.

La pausa di campionato, però, è anche occasione per un po’ di vacanza. In tanti sono a Dubai: Ospina e Politano vivono al sole insieme questi giorni natalizi con le rispettive famiglie, negli Emirati c’è anche Amir Rrahmani. Ritorno a casa, invece, hanno fatto i centrocampisti Piotr Zielinski e Stanislav Lobotka, tornati in Polonia e in Slovacchia per vivere questi giorni in famiglia.

Ha fatto ritorno a casa, a Lucca, anche Giovanni Di Lorenzo, il terzino azzurro che ha vissuto il Natale dove è cresciuto insieme con compagna e figlia. In Toscana c’è anche Mario Rui: il terzino portoghese ha scelto la campagna di Siena per festeggiare con pochi amici e la famiglia. Lozano è tornato in Messico, destinazione New York, invece, per Faouzi Ghoulam. Kevin Malcuit e Kalidou Koulibaly sono in Francia, esattamente come Adam Ounas: gli ultimi due si uniranno alle nazionali tra qualhe giorno per poter partecipare alla Coppa d’Africa.

Fonte: mattino,it