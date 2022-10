Con la manovra, il Napoli ci arriva ai tiri, più e meglio delle altre, ma pochi impegnano il portiere avversario

La mole di gioco del Napoli, si traduce in possibilità di azioni da gol? Stando a quanto analizzato dal portale fbref.com, la risposta è sì, anche se le esultanze dei tifosi azzurri non si sono moltiplicate, soprattutto nelle ultime settimane. Perché solo il Napoli ha completato più di 390 passaggi utili che hanno condotto, poi, ad un tentativo di tiro. Sono 396, per la precisione, i tocchi trovati con la palla attiva, ovvero non derivante da un calcio piazzato, da un dribbling, da un altro tiro che diventa una sorta di assist o da errori difensivi avversari. Insomma, con la manovra, il Napoli ci arriva al tiro: più e meglio delle altre. Solo che l’indice di conversione in tiri verso lo specchio delle conclusioni azzurre è piuttosto basso: siamo circa al 30%. Poco meno di un un tiro su tre impegna o supera il portiere avversario tra quelli provati. Undici squadre sono più precise del Napoli in questa speciale graduatoria di capacità di centrare la porta avversaria: una mancanza ci cinismo che ha portato gli azzurri a registrarsi come il quinto attacco del campionato (con 35 centri) a fronte della miglior difesa del torneo, con solo 14 gol al passivo.

IlMattino