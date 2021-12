A. D’Amore (dir. Asl Napoli 2): “Omicron? Verrà monitorata la situazione in vista di Juve-Napoli”

Lo scorso anno la questione Asl Napoli 2 fu al centro del campionato, in occasione, tra le altre, Juventus-Napoli. Il 6 Gennaio 2022, il giorno dell’Epifania si giocherà la sfida all’Allianz Stadium, con il rischio Omicron alle porte. In casa azzurra già positivi Insigne e Fabian Ruiz. Attraverso il portale fanpage, le parole del direttore dell’Asl Napoli 2 Antonio D’Amore. “Stiamo navigando a vista e abbiamo molta preoccupazione rispetto a Omicron. Il viaggio del Napoli verso Torino? Non è possibile ipotizzare nulla. Bisognerà vedere anche se il governo in cabina di regia prenderà altre decisioni. Alcuni calciatori devono tornare dalle vacanze e Fabian Ruiz non credo possa rientrare in maniera così semplice dalla Spagna. È una situazione sicuramente da monitorare”. Lo scorso anno la gara prima non fu disputata con la vittoria a tavolino della Juventus, poi dopo tre ricorsi la gara si disputò con la vittoria della squadra bianconera per 2-1.

Fonte: goal.com