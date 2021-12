Thiago Motta verso l’addio: non è bastato vincere al Maradona

Ha vinto in maniera insperata al Maradona, ma a quanto pare non è bastato. Dopo i 3 punti, davanti alle telecamere, Thiago Motta, allenatore spezzino, appariva tranquillo. Forse credeva che il successo contro il Napoli avrebbe allontanato il tremolio della sua panchina. A quanto pare non sarà così. Come afferma Sportmediaset, il direttore sportivo del club ligure, Roberto Pecini, sta discutendo con Marco Giampaolo, che a partire da domani dovrà decidere se accettare o meno, con lo Spezia che attende una risposta dall’allenatore.