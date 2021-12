Stakanovisti ed insostituibili: nessuno come Di Lorenzo e Mario Rui

Gli stakanovisti del Napoli abitano sulle fasce. Non può non esserci una immancabile nota di merito per i due terzini, Di Lorenzo e Mario Rui: i due veri insostituibili del Napoli di Spalletti. Sì, perché proprio in quel ruolo le alternative non esistono. Certo, nell’ultimo periodo si è rivisto Malcuit e le prestazioni del francese sono state anche molto incoraggianti, ma il contributo di Di Lorenzo e Mario Rui è stato fin qui fondamentale. Di Lorenzo, fresco campione d’Europa con la maglia della Nazionale, è stato fin qui il giocatore di movimento più presente in serie A e questo la dice lunga sulla sua importanza. Spalletti non riesce proprio a farne a meno: terzino destro, terzino sinistro e all’occorrenza anche centrale difensivo. Jolly multiuso, non molto differente da Mario Rui, che è stato utilizzato anche da regista di centrocampo aggiunto.

Tratto da Il Mattino