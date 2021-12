Scadenze e rinnovi: non solo Insigne; da valutare diverse situazioni

Il contratto di Insigne. Ovviamente è questo l’appuntamento più sentito del mese di gennaio. Ma non è solo il capitano ad essere in scadenza. E con gli azzurri “agli sgoccioli” il club deve sedersi a tavolino e parlare. Possiamo escludere dal discorso Faouzi Ghoulam, perché per il giocatore algerino il Napoli aspetta la scadenza per salutarsi dopo anni di infortuni e false speranze, in modo da alleggerire il bilancio da un ingaggio pesante (quasi 2,5mln a stagione) che, per colpa di nessuno, non hanno potuto trovare riscontro in campo. Poi, si dovranno valutare le “situazioni” di Juan Jesus e Mertens. Per loro il club partenopeo ha eventualmente un’opzione per un altro anno. I rinnovi “effettivi” da discutere sembrano essere quelli di Ospina (in base a cosa accadrà anche con Meret), Ounas e Malcuit. Quest’ultimo fino all’emergenza infortuni sembrava non avere spazio e quindi possibilità di rinnovo, ma adesso le cose potrebbero essere cambiate.