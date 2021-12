Rrahmani miglior giocatore del Kosovo per l’anno 2021

Amir Rrahamni, difensore del Napoli, è stato insignito del riconoscimento come miglior giocatore del Kosovo per l’anno 2021. Il centrale da quasi inizio campionato ha sostituito Manolas accanto a Kuolibaly, costituendo una delle coppie difensive più forti del campionato. Il difensore del Napoli Amir Khadri Rrahmani è stato nominato miglior giocatore del Kosovo per l’anno 2021. A insignire del riconoscimento il classe 1994 è stata la Federazione kosovara nell’ambito della manifestazione “Laurates of the Years”. Rrahmani, dopo le esperienze in patria con il Drenica, in Albania con il Partizan Tirana e in Croazia con Rnk Spalato, Lokomotiv e Dinamo Zagabria, oltre che in Serie A con la maglia dell’Hellas Verona nel 2019-2020, è passato alla corte di Gattuso nell’estate successiva, chiudendo l’annata con 16 presenze ed 1 gol in campionato, più 2 gettoni in Coppa Italia ed altrettanti in Europa League. Nella stagione in corso agli ordini di Spalletti, ‘Bodyguard’, soprannome guadagnatosi a suon di ottime prestazioni, ha sin qui giocato 17 partite nella nostrana divisione (impreziosite da 2 reti) e 5 nell’ex Coppa Uefa.

CdS