Rinnovo Mertens, dal Belgio arrivano notizie poco confortanti

Anche Dries Mertens,bandiera del Napoli, come Lorenzo Insigne, ha il contratto in scadenza, perciò il rinnovo diventa una questione piuttosto urgente. Purtroppo dal Belbio non arriavno notizie rassicuranti in merito. Infatti, stando a quanto riportato da Voetbal24, portale che si occupa di calcio, pare che le parti siano lontane. Il Napoli vorrebbe offrire il rinnovo a cifre diverse da quella attuali, ch si aggirano intorno ai 4 milioni, ma bensì abbassandole. D’altra parte, pare che a Mertens tutto questo non stia bene, perciò se non si dovesse arrivare ad un accordo, il giocatore andrà via a paramentro zero.