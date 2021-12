Oltre Toronto anche “sirene straniere” per Lorenzo Insigne

Il futuro di Lorenzo Insigne, sembra ormai destinato ormai lontano da Napoli. Tra domanda e offerta, c’è enorme distanza tra le parti ed è per questo che iniziano ad esserci diverse proposte per il capitano azzurro. Oltre al Toronto, proposta sui 7 milioni per 4 anni, cominciano ad esserci anche richieste dall’estero. Ad esempio il Bayern Monaco, a seguire il Tottenham, dove Antonio Conte lo avrebbe messo nella lista e farebbe sul serio. In Italia, oltre all’Inter, anche Roma e Lazio, dove in questo caso ritroverebbe Maurizio Sarri, il suo amico Ciro Immobile e gli ex Reina e Hysaj. Dal 2 Gennaio ci saranno tante sirene per Lorenzo Insigne.

Fonte: calcionews24.com