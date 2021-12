Mercato: si monitorano Szalai e Sanchez, ma il pallino è Kumbulla

In vista di gennaio, finestra di mercato “riparatore”. Come si sa da un po’, la priorità del Napoli, considerando la cessione di Manolas (30) all’Olympiacos e gli impegni di Koulibaly in Coppa d’Africa, è l’acquisto di un centrale. I parametri restano quelli del mercato estivo: un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Il ds Giuntoli ha già valutato Szalai (23 anni) del Fenerbahçe e Sanchez (25) del Tottenham, ma il nome forte è un suo vecchio pallino: Kumbulla (21), sondato anche da altri club tra cui il Toro. Per la fascia sinistra occhio alla situazione di Mandava (27), mozambicano del Lille in scadenza di contratto.

Tratto dal CdS