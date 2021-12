Lozano, un corpo estraneo alla squadra che non incide più

La grande ombra di questo girone di andata del Napoli porta il nome di Hirving Lozano. Il messicano, che dopo l’infortunio subito in Nazionale, sembra non essersi del tutto ripreso, sta facendo una fatica enorme a incidere. Sembra essere diventato il gemello senza qualità di quel fulmine che con Gattuso spaccava le partite in due. Non solo non segna (appena 3 gol in stagione), ma soprattutto non riesce a legare con i compagni e con il resto degli attaccanti. Sembra un corpo estraneo al resto della squadra e anche alcune dichiarazioni (mal di pancia prima accusati e poi ritrattati) non lo hanno aiutato nel processo di integrazione.

Tratto da Il Mattino