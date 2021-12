Insigne e un altro azzurro potrebbero giocare nell’Mls

Le vacanze di Natale non saranno realmente vacanze per Dries Mertens, che dalla prossima settimana potrebbe firmare un contratto con una nuova squadra e salutare Napoli a fine anno. Non è una novità per il belga che già due anni fa ha rischiato di salutare l’azzurro, ma con due anni in più sulla carta d’identità e un ingaggio pesante, è difficile immaginare che il Napoli eserciti l’opzione sul contratto per stare insieme ancora un anno. Per Dries come per Insigne tanto dipenderà dal piazzamento finale in campionato, ma dall’Olanda fanno sapere che entrambi potrebbero trasferirsi in MLS a braccetto: non solo Insigne, infatti, ha estimatori in America e anche per Mertens potrebbe essere un’opzione. L’unica certezza è che il suo contratto da oltre 4 milioni di euro all’anno non continuerà: anche in caso di permanenza, infatti, il Napoli cercherà una riduzione dello stipendio per inseguire il taglio agli ingaggi che è ormai la prima missione per Aurelio De Laurentiis.