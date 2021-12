Insigne, Covid e allenamento: il capitano in cyclette in quarantena

La positività al covid non ferma Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, dopo qualche sintomo influenzale dei giorni scorsi, non vuole perdere tempo per presentarsi al meglio alla ripresa dei lavori con la squadra di Luciano Spalletti. Questa mattina Insigne ha condiviso direttamente dai suoi canali social le immagini dell’allenamento in cyclette: l’azzurro potrà ripetere il tampone a fine mese per capire se si è negativizzato o meno.

Fonte: mattino,it