In vista della Juventus, c’è una buone notizia per Spalletti dall’infermeria

In quest’ultimo periodo mister Spalletti ha ricevuto diverse notizie poco rassicuranti, tra infortuni e soprattutto le 4 convocazioni per la Coppa d’Africa. Senza dimenticare il caso di positività di Lorenzo Insigne. Dall’infermeria però potrebbe esserci una buona notizia, anche in vista della sfida contro la Juventus. Gli azzurri ritorneranno ad allenarsi il 28 Dicembre, con la serie di tamponi, post vacanze, ma con il rientro di Fabian Ruiz. Il mediano spagnolo è mancato per le sue qualità in mezzo al campo, ma anche per le conclusioni dal limite dell’area. Insomma un piccolo raggio di sole e il modo migliore per iniziare il 2022.

La Redazione