Il Napoli ha intenzione di trattenere Mertens, ma a cifre diverse

Il Napoli – secondo quanto riferito dal sito Voetbal24 – avrebbe intenzione di rinnovare con Dries Mertens, il quale due anni fa ha firmato un contratto che permette al club di prolungare l’accordo per un altro anno. L’idea del club, però, sarebbe quella di trattenere il belga, ma a cifre più basse rispetto a quelle attuali. Bisognerebbe a questo punto vedere se Mertens accetterebbe tali condizioni. Dal Belgio fanno sapere che ci sono possibilità che l’azzurro possa andare via. In questi giorni, il numero 14 azzurro, interrogato sull’ argomento, come sempre non ha fatto drammi ed ha dichiarato: “Spero si possa continuare, se non sarà così ci daremo la mano, ringrazierò per tutto quello che è stato e andrò via con un sorriso”.