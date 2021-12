Globe Soccer Award, domani a Dubai il ricordo di Diego

Domani a Dubai ci sarà il grande evento internazionale Globe Soccer Award, in cui sarà ricordata la figura di Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre 2020, con l’assegnazione di un premio a lui intitolato. Stefano Ceci, l’imprenditore napoletano che era stato l’assistente del Pibe negli ultimi anni, ha stipulato con gli organizzatori della manifestazione che premia i più celebri personaggi del calcio un accordo quinquennale per l’assegnazione di un riconoscimento alla memoria di Maradona. «Dopo l’evento che si è tenuto a Napoli il 28 novembre allo stadio Maradona con la presentazione della statua c’è un nuovo omaggio a Dubai, in quella città dove Diego aveva vissuto molto bene», ha sottolineato Ceci, che vive a Dubai. L’imprenditore ha stipulato questo accordo in quanto titolare dei diritti di immagine del Campione.

da Il Mattino