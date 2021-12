Dopo le vacanze il Napoli riprenderà la preparazione per la sfida alla Juve, ecco quando

I giocatori del Napoli sono tutti in vacanza per le feste di Natale, ma a breve si ritornerà tutti al centro tecnico di Castel Volturno per riprendere gli allenamenti. Il giorno 30 gli azzurri riprenderanno la preparazione e gli allenamenti, in modo da prepararsi bene per la sfida alla Juventus. Mancheranno però gli africani Osimhen, Koulibaly, Anguissa e Ounas perchè pertiranno per la Coppa d’Africa. Infine ci sarà da valutare la situazione di Insigne, trovato positivo al Covid, che dovrà negativizzarsi per tornare ad allenarsi.

NapoliMagazine